Andrea Damante sarà ospite a Verissimo questo pomeriggio e parlerà per la prima volta dell’ennesimo allontanamento da Giulia De Lellis che sembra essersi avvicinata a un suo caro amico

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante tiene banco da diversi anni, da quando i due sono usciti insieme dal programma di Uomini e Donne. Poi la rottura avvenuta a causa dei tradimenti di Andrea che la ragazza ha confermato in un libro pubblicato lo scorso anno. Ma nonostante tutto nel corso del tempo ci sono stati vari tira e molla, contornati da nuove relazioni. Poi la notizia del loro riavvicinamento poco prima del lockdown, che hanno passato insieme. Infine la conferma sui social di un loro ritorno. Per un breve periodo hanno convissuto e tutto sembrava potesse davvero risolversi questa volta. Poi pero’, il colpo di scena.

LEGGI ANCHE -> Maria De Filippi trema, il pericolo arriva dalla concorrenza: i dettagli

Giulia De Lellis vicina all’amico di Damante: lui parla a Verissimo

Questo pomeriggio Andrea Damante sarà a Verissimo e per la prima volta parlerà degli sviluppi degli ultimi mesi. Il deejay e Giulia De Lellis infatti hanno deciso nuovamente di separarsi e questa volta sembra che la colpa sia proprio dell’influencer. Dopo numerose voci che la vedevano vicina a un amico di Damante, Carlo Gusalli Beretta, parlerà per la prima volta dopo averne ricevuto la conferma. Oltre al dolore provato per la separazione dall’ex storica si è aggiunto quella del “tradimento” dell’ormai ex amico.

“Io e Carlo stavamo costruendo un’amicizia importante. Ci sono rimasto male. Io non mi sarei mai permesso con le fidanzate dei miei amici” -sottolinea- affermando anche come avrebbe preferito saperlo in modo diverso e non dai social media. Proprio Carlo era presente a Forte dei Marmi durante una delle vacanze estive della coppia e a molti è sorto il dubbio che il feeling tra Giulia e Beretta sia nato proprio lì. “Spero di no. L’idea che la loro frequentazione possa essere iniziata lì dove si sono conosciuti mi fa impazzire” -ha dichiarato- “Confido nella loro correttezza“.

LEGGI ANCHE -> Ballando con le Stelle, scontro totale con Selvaggia Lucarelli: “Fai pace…”

Damante ha poi confessato a Silvia Toffanin come la sua volontà fosse quella di costruire con l’influencer qualcosa di solido. “Ho trent’anni. Una volta che finalmente eravamo tornati insieme, sognavo una famiglia” –ha ammesso- per poi ribadire i suoi errori del passato che hanno sicuramente inciso sul loro rapporto.

Ha poi concluso affermando di star chiudendo una porta in modo definitivo: “Si poteva dare una chance in più, ma siamo andati oltre. Si va avanti e si impara“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter