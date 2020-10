Antonella Clerici e la passione di fuoco con il padre di sua figlia, i dettagli

La bella conduttrice della Rai, Antonella Clerici offre al pubblico un assaggio del suo passato glorioso ai “piedi” dell’amore

Nessuno si aspettava che dietro ad un volto così pulito, sorridente e sempre propositivo alla vita, come Antonella Clerici c’era un sapore di passione sentimentale non indifferente. La sua carriera è stata unica e avvincente; proprio grazie al suo modo di porsi al pubblico, schietta e solare ha conquistato in fretta il pubblico e numerose standing ovation dagli spalti.

I temi abbracciati in studio dalla giornalista di Legnano sono davvero molteplici. Dalle “trame” sportive di “Domenica Sprint”, fino all’avvento inaspettato sul palcosencio di Sanremo 2010. Non ha impiegato molto tempo insomma a rendere il pubblico partecipe delle sue iniziative.

Da qualche mese Antonella Clerici è tornata ad abbracciare il suo pubblico, sulle reti Rai con l’ennesimo palinsesto dal contesto familiare, sull’onda de La Prova Del Cuoco. Il programma che sta riempendo di successo il suo curriculum già ricco di esperienze si chiama “E’ sempre Mezzogiorno” e apre il sipario al legatissimo pubblico, dalle ore 12:00

Nel tempo libero, Antonella ama dedicarsi alla famiglia e in modo particolare alla figlia, Maelle, frutto di una delle tante relazioni che hanno accentuato la notorietà attorno al suo personaggio

Antonella Clerici, il padre di Maelle

Nella vita di tutti i giorni, la conduttrice di “E’ sempre Mezzogiorno”, Antonella Clerici dedica molto tempo alla sua Maelle. Ma la figura paterna associata alla figlia non è il suo compagno attuale, Vittorio Garrone.

Il passato “amoroso” della Clerici è pieno di rapporti travolgenti, che hanno contribuito a rendere speciale l’icona di un personaggio rappresentativo e amato da tutti. In una delle interviste sulla sua privacy, Antonella ha raccontato con sorpresa che non è affatto intenta a “benedire” i suoi rapporti d’amore sull’altare, per evitare di entrarne in rotta di collisione, attraverso il divorzio.

Ma non possono passare inosservati alcuni di essi, come la love story con Pino Motta durata due anni, piuttosto che quella di Sergio Cossa, dal 2000 al 2005. Legami affettivi destinati a “morire”, così come quello con Eddy Martens.

E’ proprio grazie alla “fuga” amorosa con il congolese, nata per caso in un contesto di vacanza in Marocco, che Maelle è venuta alla luce.

Tuttavia anche questa speciale “passione” si è spenta come neve al sole, ma i due, tutt’oggi sono ancora legati in qualche modo tra loro e il merito è tutto della splendida Maelle

