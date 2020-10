Antonella Mosetti, il make up diventa uno spettacolo per deboli di cuore – VIDEO

Antonella Mosetti, la seduta di make-up diventa momento di alta seduzione. Uno spettacolo da togliere il fiato.

Visualizza questo post su Instagram Make up @make_up_art_francesca_gentile @fiocchissimo 💇🏻‍♀️💆🏻‍♀️🎨 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 24 Ott 2020 alle ore 7:11 PDT

Antonella Mosetti, la showgirl romana si cimenta in una seduta di make-up tutt’altro che ordinaria. Il video che ha postato sui social infatti rischia di procurare l’infarto ai deboli di cuore. La Mosetti, che si conosce ben dai suoi esordi avvenuti nel lontano 1993, è una bomba di sensualità; il fisico perfetto con gambe chilometriche ed un seno prosperoso la rendono super sexy. Da invidia alle ventenni, la Mosetti riesce con un selfie a catturare l’attenzione di chi la osserva. Una semplice seduta di make-up diventa esplosiva: la showgirl 45enne si riprende mentre la truccatrice le perfeziona il make-up aggiungendo qualche tocco di blush sugli zigomi. Sguardo magnetico, manda in delirio i fan che non si risparmiano a commentare; da dichiarazioni d’amore AMORE MIO PREZIOSA ti amo a dolci apprezzamenti Troppo bella…..❤️❤️❤️.

Antonella Mosetti, una bellezza evoluta nel tempo

Visualizza questo post su Instagram 🦚 soul . #video Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 12 Ott 2020 alle ore 3:00 PDT

Antonella Mosetti, come già anticipato, ha esordito in TV nel 1993 ma la notorietà sopraggiunge poco dopo quando partecipa a Non è la Rai, programma cult trasmesso nelle emittenti Mediaset. Amatissima dal pubblico, la stessa sul profilo Instagram ricorda quei momenti dov’era un’adolescente, sicuramente momenti più spensierati. Da quel viso acqua e sapone, parzialmente coperto da una lunga frangia – che divenne un must a metà degli anni ’90 – è passato davvero tanto tempo e la Mosetti è cambiata, si è evoluta nel tempo.

Visualizza questo post su Instagram Semplicemente ma anche poeticamente un bel selfie in bagno 🚽 📲😉 Un post condiviso da Antonella Mosetti 🍀 (@antonellamosetti) in data: 17 Ott 2020 alle ore 12:42 PDT

Una bellezza più consapevole, una femme fatale che certamente non passa inosservata, anche se alcuni suoi detrattori la accusano di essere siliconata e – cosa ancora più triste – di aver perso i lineamenti di quel viso dolce che faceva impazzire i ragazzi di quegli anni.

