Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci e quel male che non riesce a curare

Milly Carlucci, la regina di Ballando con le Stelle, da anni lotta contro una malattia per la quale non vi è cura.

Milly Carlucci, la conduttrice attualmente impegnata nello show di Rai Uno, Ballando con le Stelle, soffre di una patologia rara che non ha mai tenuto nascosto ma di cui anzi ne ha parlato in diverse occasioni. Si tratterebbe di una rara forma di protoporfiria eritropoietica che le provoca una scarsa produzione di emoglobina. Una patologia per la quale non vi è cura definitiva, la conduttrice convive con questa condizione che la induce ad adottare scrupolosamente alcune precauzioni quali evitare la prolungata esposizione al sole. Questo spiega perché al di fuori dello studio e nelle ore della giornata la conduttrice indossi accessori quali grossi cappelli, occhiali scuri e capi d’abbigliamento rigorosamente a maniche lunghe.

Milly Carlucci, il suo Ballando con le Stelle si conferma un successo

Come ogni sabato sera, stasera andrà in onda una nuova puntata dello show serale di Rai Uno, Ballando con le Stelle. In una fase già avanzata del programma nel quale le coppie rimaste devono dimostrare di meritare un posto nella prossima puntata. Sempre più agguerrite le coppie, come ogni sabato se ne vedranno delle belle.

Tra critiche, momenti di tensione e quelli invece di leggerezza, come ogni sabato sarà uno spettacolo di successo. Graditissimo soprattutto da chi ama la danza, si preannuncia una puntata ricca di emozioni.

