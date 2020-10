Ballando con le Stelle, scontro totale con Selvaggia Lucarelli: “Fai pace…”

Selvaggia Lucarelli ancora una volta al centro di scontri con i concorrenti di Ballando con le Stelle: questa volta si tratta di Vittoria Schisano che ha commentato le parole della giornalista

Il pubblico lo sa bene, Selvaggia Lucarelli non è una persona che le cose le manda a dire e a Ballando con le Stelle i suoi giudizi ne sono una prova. Questa volta la diretta interessata è l’attrice Vittoria Schisano che si è sentita dare della noiosa. Secondo la Lucarelli infatti la concorrente parlerebbe solo del suo passato e si dovrebbe invece concentrare di più sulla gara. Un attacco che ha dato vita a una forte discussione terminata con la Schisano in lacrime. È proprio lei a parlare della Lucarelli durante un’intervista a Radio LatteMiele.

Vittoria Schisano contro Selvaggia Lucarelli: “Deve fare pace con se stessa”

L’attrice si è risentita dell’attacco e ha sottolineato come la giornalista sproni invece i concorrenti più dediti alla gara a parlare anche di loro stessi. Dandole così dell’incoerente ha contrattaccato duramente: “Selvaggia dovrebbe fare pace con se stessa. Ma una che si chiama Selvaggia è difficile che faccia pace perché forse è vittima del suo nome“. Vittoria Schisano è ancora molto risentita delle parole che le sono state dirette ma non ha alcuna intenzione di modificare il proprio comportamento in base alle aspettative della Lucarelli.

“A Ballando con le Stelle non siamo nel suo salotto. Io parlo a milioni di persone e se tra queste ce ne fosse anche solo una con la voglia di ascoltarmi, continuerò a parlare“, ha dichiarato. La Schisano continuerà così la sua avventura nello show di Milly Carlucci seguendo la propria linea di pensiero e facendo esattamente quello che si sente di fare. Indipendentemente dai giudizi della giornalista.

Infine durante l’intervista le è stato chiesto se potesse mai esserci la possibilità di risolvere e cosa risponderebbe a un invito a cena da parte della Lucarelli. Rifiuterebbe, ha ammesso. “E poi lo ha detto anche lei che si annoierebbe“, conclude la Schisano.

