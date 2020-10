Balotelli e la battuta a Dayane Mello, Selvaggia Lucarelli si scaglia contro tutti

Dopo la battuta infelice di Mario Balotelli rivolta alla sua ex, Dayane Mello, Selvaggia Lucarelli si accanisce contro l’indifferenza.

La battuta di Mario Balotelli nel confronti della sua ex Dayane Mello, considerata squallida e inopportuna dalla maggior parte degli utenti del web e, soprattutto dai fan del Grande Fratello. Dopo l’accaduto e l’immediato accanimento delle persone sui social, il calciatore ha affermato, in alcune delle sue storie su Instagram; ” Con Dayane ho confidenza…basta fare le femministe…”.

Si riferisce specificatamente al genere femminile poichè l’accanimento ricevuto è stato in particolar modo da donne sentitesi anch’esse offese dalla squallida “battuta” del calciatore. Ovviamente la giustificazione del grado di confidenza non è bastata a placare gli animi. Nonostante tutto è stata decisamente una battuta inopportuna da fare sugli schermi di tutta Italia.

La battuta di Balotelli e Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli, in prima linea contro la battuta molesta, non si risparmia nel mostrare tutta la sua indignazione e condividerla con i suoi seguaci che non mancano di sostenerla. La sua accusa non è rivolta solamente al calciatore, di cui la giornalista sembra non tenere nemmeno in considerazione data la bassezza della battuta, ma quanto ad Alfonso Signorini e tutti gli altri presenti. Questi infatti al posto che condannare l’uscita inopportuna, sembravano riderci sopra per poi far finta di niente. E purtroppo, ancora una volta, abbiamo prova del fatto che l’indifferenza, nel suo significato più letterale, sia peggio di mille parole.

