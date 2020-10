Belen Rodriguez, sexy selfie in un sabato bollente. E il nuovo amore? – FOTO

Nuovo tripudio di likes per Belen Rodriguez, ancora una volta bollente su Instagram con un selfie che ha incantato il web. L’amore è testimone

Altro “sprint” mozzafiato per la showgirl Belen Rodriguez, d’incanto sui social e pronta per un sabato sera da “urlo”. La conduttrice sudamericana è rinvigorita da un nuovo passionale amore, al centro della sua quotidianità.

Il fortunato dell’occasione è sicuramente Antonino Spinalbese con il quale ha iniziato una relazione d’amore, che le ha fatto ritornare il sorriso sulle labbra. La modella, ex conduttrice di Colorado non ha fatto mancare neanche stavolta la ritrovata verve di “piccantezza”, come di solito era abituata a fare durante le dirette televisive e sui canali social.

La coppia si è ritrovata a condividere insieme momenti di affinità, covati dal nulla. Così Belen ha riscoperto l’amore di una volta, quello che lasciava trapelare senza patemi d’animo, quando era in compagnia di Stefano De Martino. Oggi la modella argentina è riuscita a ritagliarsi nuovamente un posto, tra le copertine sexy di Vogue Thailandia.

Il testimone dell’occasione glamour non può che essere la sua nuova “fiamma”, Spinalbese, che ha abbandonato il posto di lavoro, cedendo ai tentativi di seduzione della sorella di Cecilia.

La showgirl argentina ha di nuovo messo in discussione la sua “eterna” eleganza e non ha alcuna intenzione di voler smettere, dopo aver ripreso a carburare il “motore” della popolarità. Altro “sintomo” di uno charme senza confini, Belen Rodriguez lo regala all’interno di una toilette, nella quale appare più eccitante che mai, mentre scatta un selfie mozzafiato.

La sua vena di modella “accattivante” sembra riapparsa dal nulla e ora è pronta a sfidare nuovamente la sorte “maligna”, che le ha riservato momenti di vita davvero tristi, lontano da tutto e da tutti.

LEGGI ANCHE —–> Claudia Ruggeri in slip e reggiseno in pizzo | fa perdere il fiato | FOTO

LEGGI ANCHE —–> Dayane Mello | dopo l’insulto sessista di Balotelli si presenta cosi | FOTO

Visualizza questo post su Instagram 🤍 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 24 Ott 2020 alle ore 6:55 PDT

Difficile resistere per i follower che si dichiarano completamente estasiati dal momento di forma strepitoso della loro amata Belen: “Belen ❤️❤️❤️ ❤️❤️😎😮sei stupenda oggi ancora di più ❤️; Que guapa😍; MAMMA MIA; Stupenda ed inimitabile Belén💓”

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.