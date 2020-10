Benedetta Parodi incanta il suo pubblico con una splendida foto in cui mostra anche la sua ‘artiglieria pesante’.

Benedetta Parodi è una conduttrice e giornalista molto amata dagli italiani. La nativa di Alessandria ha sempre avuto la passione per la cucina e il cibo: dopo aver condotto ‘Studio Aperto’, iniziò a dedicarsi a ‘Cotto e mangiato’. Nel 2011 lasciò Mediaset e lanciò ‘I menù di Benedetta’ a La 7, mentre nel 2013 condusse su Real Time ‘Bake Off Italia – Dolci in forno’. La classe 1972 è anche attivissima sui social e ama postare contenuti in cui mette in mostra le sue passioni e le sue attività. Benedetta, poco fa, ha messo in mostra la sua ‘artiglieria pesante’.

L’artiglieria pesante di Benedetta Parodi

Benedetta, poco fa, ha postato uno scatto in cui è seduta vicino ad un tavolo. Il suo sorriso è come al solito protagonista dell’immagine. Nella fotografia ci sono tre pentole molto particolari. “Ho tirato fuori l’artiglieria pesante”, spiega la conduttrice nella didascalia. “Credo proprio che cucinerò tutto il pomeriggio”. La Parodi ha anche messo un link per tutti coloro che volessero acquistare le padelle mostrate in foto. Il post ha già raccolto 4.600 cuoricini.

Benedetta, qualche giorno fa, fece impazzire tutti condividendo uno scatto in cui indossava una gonna cortissima.

