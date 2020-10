Da smarrire la favella, come direbbe un poeta del Dolce Stilnovo: Claudia Ruggeri ci stordisce con la sua sensualità estrema su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Saturday morning 📞 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 23 Ott 2020 alle ore 11:53 PDT

Ma voi avete mai visto una donna più bella di Claudia Ruggeri? La showgirl a 37 anni ne dimostra molti di meno. Ed è stupendamente bella, tremendamente sensuale. Una vera e propria bomba. Volto noto di ‘Avanti un Altro’, lei è sposata con il fratello di Sonia Bruganelli.

Cosa che la imparenta in maniera diretta con Paolo Bonolis, che della Bruganelli è il marito. Ovvio che in diversi l’abbiano additata di essere una raccomandata. Questo è lo scotto che bisogna pagare quando si ha un vincolo di parentela od anche solo di amicizia con un vip. Ma lei però ha già smentito con i fatti queste maldicenze. La Ruggeri infatti sa il fatto suo, vanta una lunga esperienza televisiva cominciata quando era poco più che maggiorenne. Ed è di casa sui canali Mediaset. Vale decisamente la pena vedere in che modo lei sa mettere in mostra le proprie grazie, senza mai trascendere nel cattivo gusto.

Claudia Ruggeri, una bellezza capace di travolgere tutti

Visualizza questo post su Instagram Buona serata 😚 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 23 Ott 2020 alle ore 9:53 PDT

Apprezzato volto televisivo quindi, ma ormai anche influencer di successo, per Claudia non ci sono limiti. Lei affronta ogni nuova sfida con il sorriso e l’intraprendenza di chi sa che bisogna sempre mettersi in gioco. Ormai sono tanti i vip che a mezzo social promuovono la loro immagine. E tra questi c’è anche lei.

Visualizza questo post su Instagram Grazie a tutti per gli auguri 🥰😘 Un post condiviso da Claudia Ruggeri (@missclaudiaruggeri) in data: 22 Ott 2020 alle ore 11:51 PDT

E le risulta facile incantare i suoi numerosi followers con quelle curve ma anche con la dolcezza ed il buonumore che sa comunicare. Ci vorrebbero veramente più donne come Claudia.