La splendida Diletta Leotta spicca nel sabato calcistico ed incanta con il suo vestito. Gambe in bella mostra e bellezza solare.



È la regina di Instagram, Diletta Leotta, ormai lo sappiamo. Ed allo stesso tempo la 28enne siciliana originaria di Catania è anche la signora del calcio italiano. Lei stessa, con un post a dir poco esplosivo, ci rammenta che questo sabato 24 ottobre 2020 sarà super.

Infatti DAZN, l’emittente streaming della quale la Leotta è un volto di punta ormai da tre stagioni calcistiche, trasmetterà oggi ben sei incontri tra Italia ed altri campionati. Dunque la Leotta non ci pensa su due volte nell’usare il proprio potere comunicativo a dir poco sconfinato. E sui social ci informa con queste parole. “Sei grandi eventi in un sabato unico. Su DAZN sarà una giornata incredibile, io vi aspetto alle 20.45 per Lazio Bologna”. All’Olimpico di Roma ci sarà lei in prima persona, per curare i collegamenti pre e post partita da bordo campo.

Diletta Leotta, la bellezza che scalda l’autunno

Lei certamente è l’aspetto più bello del calcio in televisione. Sempre scintillante, avvenente, capace di stupire per il fascino che sa esercitare. C’è incredibilmente anche chi la critica per una presunta eccessiva tendenza ad apparire ed a sembrare una prima donna. Lei però risponde sempre con gentilezza ma al contempo con decisione. E comunque non le si può certo contestare che non sa stare davanti alla telecamera.

Loquela ineccepibile, competenza in quello che dice ed ottimi tempi televisivi. La Leotta non si incarta mai e affronta ogni discorso con competenza e sagacia. Poi se è una è anche così bella, è giusto mostrarsi come fa lei.

