Elisa De Panicis provocante fa un boom di like, il web si inchina a lei FOTO

Elisa De Panicis provocante fa un boom di like, il web si inchina a lei. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto su Instagram – FOTO

Elisa De Panicis è una delle donne più amate dagli uomini sul mondo di Instagram. Già famosa a livello internazionale, ha raggiunto il successo qui in Italia quando ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello. Lì è finita subito al centro dell’attenzione, per alcuni commenti che gli ex concorrenti della prima edizione hanno fatto su di lei dopo una festa che ci fu nella casa durante i primi giorni. Quei commenti sentenziarono la squalifica di Salvo, che vide la sua occasione di tornare sugli schermi scemare nel nulla.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Elisa De Panicis, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip fa impazzire i suoi followers

Dopo la sua uscita dalla casa, è stata molto sotto ai riflettori. Spesso giudicata per le foto che mette su Instagram, soprattutto perché durante la sua esperienza al Grande Fratello disse di esserci rimasta male per le parole del concorrente in quanto suo padre ascoltava da casa, e non le piaceva l’idea che sentisse o sapesse certe cose di lei. Ciò non toglie il fatto che gli uomini sono innamorati di lei, del suo aspetto e del suo fisico da urlo. i commenti sotto le sue foto non si sprecano, riceve sempre tantissimi likes, commenti e apprezzamenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

“Ti ho conosciuta quando ti ho visto nella casa del Grande Fratello” commenta un utente. “Da allora non ho più smesso di seguirti. Oltre ad essere una bellissima ragazza, credo sinceramente che tu sia una persona molto dolce e meriti tutto l’affetto e l’amore di questo mondo”.