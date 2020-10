Da Francesco Facchinetti giunge un momento particolare che riguarda la sua figura di padre. Il tutto avviene con Mia, avuta nel 2011 dalla Marcuzzi.

Tra Francesco Facchinetti ed Alessia Marcuzzi c’era stata una relazione in passato. E quel loro amore portò loro in dote nel 2011 la piccola Mia. La bambina ha 9 anni e ha preso la stessa chioma bionda della mamma.

LEGGI ANCHE –> Dayane Mello | dopo l’insulto sessista di Balotelli si presenta cosi | FOTO

Come spesso accade, anche quando arriva una separazione, mamma e papà restano comunque in buoni rapporti proprio grazie alla loro prole. Ed è questo il caso di Francesco Facchinetti e della Marcuzzi, rimasti buoni amici dopo la fine della loro relazione. Ora entrambi hanno dei nuovi compagni di vita, con il figlio di Roby Facchinetti dei Pooh che ha poi sposato Wilma Faisson. Invece la Marcuzzi si è legata a Paolo Calabrese, con una cerimonia nuziale celebrata nella campagna inglese.

LEGGI ANCHE –> Claudia Ruggeri in slip e reggiseno in pizzo | fa perdere il fiato | FOTO

Francesco Facchinetti, il dolcissimo momento con la figlia Mia

‘Il fu’ Dj Francesco (da anni lui non si fa chiamare più così, n.d.r.) vive non solo assieme alla sua attuale moglie. Ma anche con i due figli di lei, avuti da una storia precedente. I bambini si chiamano Liv e Leone, e Francesco è come se fosse un vero papà per loro. Ma ovviamente c’è tanto amore anche per Mia, che vive in casa della Marcuzzi e che non è possibile vedere tutti i giorni. Ecco allora che Facchinetti rende un bellissimo omaggio alla sua bambina.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta | outfit tutto in in pelle con minigonna inguinale | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Insegna ai tuoi figli che tutti possono essere speciali❤️ Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti) in data: 17 Ott 2020 alle ore 5:13 PDT

Lo fa mostrando uno scatto fotografico risalente al passato, al giorno in cui la bambina venne battezzata. Il momento ritratto è bellissimo ed i fans di Francesco lo stanno riempiendo di elogi e di complimenti. Una scena davvero pregna di dolcezza.