Genova. Cadavere di un uomo trovato per strada. Le ipotesi

Genova. Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto questa mattina (24 ottobre) nel quartiere di Sanpierdarena. Al vaglio varie ipotesi

E’ stato rinvenuto questa mattina il cadavere di un uomo per strada a Genova, precisamente in in via Spataro nel quartiere di Sanpierdarena.

La sua identità è già verificata. Si tratta di un pregiudicato di 74 anni di nome Franco Giovanni Rapuzzi. L’uomo sarebbe precipitato dalla finestra del secondo piano di un palazzo limitrofo, tuttavia sul suo corpo è presente una profonda arma da taglio all’altezza della pancia.

Ti potrebbe interessare anche >>> COVID, POSITIVO LO CHEF DEL PRESIDENTE MATTARELLA: SANIFICATO IL QUIRINALE

Le forse dell’ordine indagano sulla vicenda, non si esclude la pista dell’omicidio. Probabilmente l’esame autoptico potrà rivelare informazioni maggiori su questo decesso.

Franco Giovanni Rapuzzi aveva precedenti per violenza sessuale e maltrattamenti. Si trovava ospite di un altro pregiudicato che aveva conosciuto precedentemente in carcere. Presenti nell’appartamento anche due uomini di origine marocchina, in Italia nelle vesti di immigrati regolari. Gli inquirenti stanno interrogando tutti e tre allo scopo di ricostruire i fatti.

E’ stato un passante ad aver notato il cadavere e ad allertare le forze dell’ordine.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter