Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip l’ex tronista Andrea Zelletta ha avuto un faccia a faccia con Alice Fabbrica. La ragazza lo ha accusato di tradimento nei confronti della fidanzata Natalia Paragoni

Dopo l’incontro con la sua ragazza Natalia Paragoni, avvenuto lo scorso lunedì, Andrea Zelletta ha subito un attacco esterno pubblicato sul giornale Di Più. L’ex tentatrice Alice Fabbrica ha infatti rilasciato un’intervista nella quale lo ha accusato di aver tentato di tradire la sua compagna scrivendole di vedersi. A detta sua i due si erano conosciuti qualche anno fa e l’ex tronista da allora ha sempre cercato di contattarla, dopo che la loro conoscenza aveva subito un brusco fermo. E secondo Fabbrica questo accadeva anche durante la relazione con Natalia. Ieri sera al Grande Fratello Vip hanno avuto un faccia a faccia e sono volate scintille.

Il faccia a faccia di Zelletta e Fabbrica, lui minaccia querele

Alfonso Signorini ha dato modo ad Andrea Zelletta di rispondere alle accuse informandolo di quanto avvenuto fuori dalla casa. Lui si è mostrato fin da subito sereno affermando che fossero tutte bugie e minacciando di querelare la diretta interessata. “Alice Fabbrica farebbe qualsiasi cosa per apparire nelle trasmissioni” -ha dichiarato- per poi continuare a ribadire la sua totale fedeltà alla fidanzata. A questo punto è stata proprio l’ex tentatrice di Uomini e Donne a presentarsi nella casa e i due non se le sono mandate a dire.

“Ho dovuto parlare perché tu ti professi un bravo ragazzo in questa casa, ma non lo sei e ho le prove” -ha detto Fabbrica- “Andrea dì la verità per una volta, io non ci sono mai stata altrimenti a quest’ora lo sai quante ragazze avresti tradito?“. Rincara la dose la giovane continuando a confermare di avere i messaggi che lo dimostrano e di aver consegnato il materiale alla redazione. In tutto questo Zelletta ha continuato a negare e a ribadire il suo amore per Natalia. “È tutto falso e io ti querelo“, ha sottolineato nuovamente, per poi rientrare in casa e iniziare a urlare “Tutto questo è un cinema! Le persone farebbero di tutto per apparire, io sono sconcertato“.

Il conduttore e i concorrenti in casa affermano di credere nella buona fede di Andrea che ha continuato a ripetere di essere rimasto senza parole. “Io non farei mai una cosa simile a una persona, è veramente brutto“, ha dichiarato. Ci sarà un continuo di questa storia?

