Giorgia, il messaggio riferito al Covid: “Come questo momento…” – FOTO

L’ultima foto pubblicata da Giorgia sul suo profilo Instagram tradisce lo sconforto per la situazione sanitaria che stiamo affrontando.

Alla soglia dei 50 anni (ne ha 49), Giorgia è ancora bellissima e carica di energia e di voglia di fare. Quest’estate la cantante ha portato il suo pubblico in giro per le meravigliose spiagge del Salento, a spasso tra le strette viuzze dei borghi pugliesi e alla scomperta di nuovi, imperdibili sapori. Così come il tour di Laura Pausini in Romagna e le lunghe vacanze siciliane di Levante, anche la parentesi pugliese di Giorgia ha fatto sognare migliaia di persone sparse in tutto il mondo. Con il sopraggiungere dell’autunno, la cantante è tornata in studio, seppur con tutte le incertezze legate alla situazione sanitaria che stiamo vivendo.

Con il suo ultimo scatto su social, la cantante ha voluto esprimere tutta la malinconia di questi giorni confusi. Vai alla pagina successiva per vedere la foto.

Giorgia: “Come questo momento qua”