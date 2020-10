Giulia De Lellis in compagnia di un amichetto speciale – FOTO

Giulia De Lellis, l’influencer viene immortalata in uno scatto in dolce compagnia; un amichetto speciale accanto a lei.

Visualizza questo post su Instagram Blessed 💜🤍💚 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 24 Ott 2020 alle ore 6:10 PDT

Giulia De Lellis, seguitissima sui social condivide uno scatto dolce, anche se non sono mancate le critiche. La foto la ritrae all’aperto – probabilmente un terrazzo – insieme ad un amichetto speciale, un cagnolino dolce che la De Lellis ama e a cui dedica delle coccole. Colorata più che mai, Giulia propone un particolare outfit per la stagione autunnale: maglione sfondo bianco ma arricchito da fasce di diverso colore: verde acqua, violetto tendente sul lilla e azzurro. In realtà nella sequenza di foto che la De Lellis ha pubblicato, vi è uno scatto frontale dove è possibile ammirare il maglione con i disegnini che rievocano i capi anni ’90 dalle fantasie bizzarre. Un capo d’abbigliamento particolare, ma interessante. Circondata da piante che creano una fantastica armonia e trasmettono serenità, merito dei fiori di campo raccolti e adagiati su dei vasi in latta.

Giulia De Lellis, la protagonista del gossip

Visualizza questo post su Instagram Last night was pizza night 🍕 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 24 Ott 2020 alle o re 2:54 PDT

La De Lellis è una delle regine del gossip negli ultimi tempi: proprio di recente infatti l’ex della influencer – Andrea Damante – ha pubblicamente mostrato la sua perplessità per quanto riguardano le voci circa una presunta storia tra la De Lellis e Carlo Gusalli Beretta, amico peraltro di Damante. Amareggiato, lo stesso ha dichiarato: «Cari amici e poi ti rubano la bici. Amarezza».

Visualizza questo post su Instagram My many moods🐯🤍🦄☁️🐝🍒 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 19 Ott 2020 alle ore 7:52 PDT

Non essendo arrivata ancora la conferma o la smentita di questa nuova relazione dai parte dei diretti interessati, non resta che attendere i prossimi aggiornamenti.

