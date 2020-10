Grande Fratello Vip, aggressione nella casa: volano bicchieri di vetro. Patrizia De Blanck pochi minuti fa a tavola ha lanciato “per scherzo” un bicchiere a Francesco Oppini

Patrizia De Blanck è una delle concorrenti più discusse di questo Grande Fratello Vip. Dopo alcune esternazioni sessiste, omofobe e violente, i telespettatori chiedono a gran voce la squalifica ma in puntata non se ne parla mai. Ad esempio due giorni fa, durante lo sfogo di Tommaso Zorzi avvenuto dopo il videomessaggio di Matilde Brandi, la Contessa ha lanciato una bottiglia di vetro al ragazzo rischiando di ferirlo gravemente. Ieri sera si è parlato tutto tranne di questo durante la puntata e al web questa mancata posizione degli autori non è piaciuta affatto.

Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck lancia un bicchiere di vetro a Francesco Oppini

Oggi Patrizia ci è ricascata, ma con Francesco Oppini. Dopo pranzo i due erano a tavola a parlare tranquillamente, di quello che è accaduto ieri in puntata e della lite con Tommaso. Francesco, infatti, si stava sfogando e dicendo che vorrebbe che Tommaso andasse da lui per una volta, piuttosto che aspettare che sia lui a cercarlo. Dopo il suo sfogo è passata Dayane e Francesco ha rivelato: “Lei è la sorella che vorrei”. Dal momento in cui Dayane si è presa una cotta per il figlio di Alba Parietti, Patrizia ha reagito lanciando un bicchiere di vetro al ragazzo, che si è scansato in tempo lasciando che cadesse e si riducesse in frantumi.

La Contessa ha poi giustificato il suo comportamento dicendo a Francesco che lo ha fatto senza l’intenzione di ferirlo. Lunedì Signorini rimprovererà Patrizia per quello che è successo?