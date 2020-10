Grande Fratello Vip, riassunto 24 ottobre: cadono le maschere. Una puntata ricca di colpi di scena che ha lasciato i telespettatori con il fiato sospeso

Puntata piena di colpi di scena ieri al Grande Fratello Vip. Comincia con il confronto fra Stefania, Tommaso, Maria Teresa con Matilde Brandi, che ha mandato un video messaggio nella casa dove ha detto cose non proprio carine nei loro riguardi. Questo video messaggio ha scaturito delle liti, in particolar modo tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. L’influencer, dopo l’ennesima lite, ha espresso dei dubbi sul suo amico. Signorini ha mostrato un video a Tommaso in cui Francesco dice di aver scelto Tommaso per dimostrare al pubblico che non ci sono gruppi e Tommaso ci è rimasto malissimo, dicendo che da oggi in poi continuerà da solo e arrivando addirittura a nominare l’amico a fine puntata.

Grande Fratello Vip, riassunto di ieri sera: Elisabetta Gregoraci quella meno salvata, finisce al televoto

È stato affrontato l’argomento Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. La ragazza ha scoperto che sua madre è stata molto assente in un periodo della sua vita perché stava provando, attraverso ad alcune cure, ad avere un figlio. Andrea Zelletta ha scoperto che una sua ex fuori sta insinuando che lui abbia tradito la fidanzata con lei, qualche mese fa. L’ex tronista ha minacciato di querelarla. Sorpresa per Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli, prima dell’eliminazione: lei è stata poi decretata quella meno votata dal pubblico, ma dal momento che la nomination non era eliminatoria, non è uscita dalla casa.

Enock ha ricevuto una sorpresa da suo fratello Mario Balotelli, che ha trascorso qualche minuto nella casa con lui.