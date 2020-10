Guerriglia a Napoli, troupe di giornalisti aggrediti in diretta

Guerriglia a Napoli, Paolo Fratter e la troupe di giornalisti di sky tg24 colpiti in diretta. “Mai vista una cosa del genere, lo schifo”

Una rivolta forse senza precedenti, ieri sera a Napoli molti cittadini sono scesi in piazza a protestare contro le nuove misure di sicurezza decise dal governatore De luca. Una vera guerriglia che ha visto coinvolti il giornalista Paolo Fratter, che è stato aggredito insieme alla troupe di Sky tg24. Le vittime sono state aggredite, rincorse, malmenate dai partecipanti del corteo, senza guarda in faccia nessuno…neanche chi stava svolgendo semplicemente il suo lavoro.

Guerriglia a Napoli, paura per il giornalista

La guerriglia scattata a Napoli la scorsa notte ha lasciati probabilmente segni indelebili non solo per la Campania e il governato De luca, ma per l’intera comunità italiana, stufa e disperata di questa situazione di emergenza. Il giornalista Paolo Fratter però stava solo compiendo il suo lavoro, quando è stato aggredito dal corteo in rivolta. La violenza è avvenuta mentre Fratter era in collegamento con lo studio, ed era stata preceduta da un crescendo di intromissioni, via via più aggressive, di manifestanti nella diretta. Il corteo ha colpito il giornalista che finito sul cofano di un’auto. Ha cercato di calmare chi aveva di fronte ricordando più volte di stare lavorando, di stare cioè documentando la protesta. La situazione è però precipitata e l’uomo è dovuto fuggire insieme all’operatore: “Siamo stati aggrediti, non è stata una passeggiata”, ha detto il giornalista, sempre in diretta, una volta raggiunta un posto più sicuro.

Non sono mancati messaggi, tweet di supporto per il giornalista. “Mai vista una cosa del genere in dirette. Lo schifo” ha scritto Tancredi Palmeri.

