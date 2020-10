Hai ancora le 1000 lire del 1997? Un errore di conio che vale una fortuna

1000 lire del 1997. Un errore di conio ha fatto salire il valore di questa moneta. Se la conservate a casa potreste avere un potenziale tesoro

Il 28 febbraio 2002 abbiamo salutato definitivamente il vecchio conio. La lira andò in pensione lasciando spazio all’amato e odiato euro. Fu un traguardo per tutti gli europeisti che hanno sempre sognato questo passo in più verso un legame più intrecciato all’interno del ‘vecchio continente’ ma, nel concreto, ha destato con il tempo non poche perplessità nella vita di tutti i giorni.

Non è stato facile abituarsi, c’è chi ancora rimpiange la vecchia moneta, chi addirittura auspica un suo ritorno. Tuttavia, le lire, seppur estinte, continuano a darci soddisfazioni. In molti hanno conservato monete e banconote per ricordo. Ebbene, alcune di esse oggi potrebbero valere una fortuna.

E’ il caso per esempio della moneta da 1000 lire del 1997. Essa, in fase di produzione, ebbe un errore di conio che ora potrebbe rappresentare una piccola fortuna per coloro che ne possiedono una. Il dettaglio sbagliato fu avvistato solo quando ormai era troppo tardi e la moneta era già stata diffusa con 30 milioni di esemplari. Di cosa si tratta? Su una faccia era incisa la carta geografica dell’Europa ma i confini tra Olanda e Danimarca non erano segnati correttamente.

1000 lire del 1997. Quanto vale adesso

La Zecca di Stato decise di non ritirarle dalla circolazione ma successivamente ne coniò altre con il dettaglio riveduto e sistemato. Fu il numismatico Arturo Arcellaschi ad accorgersi dello strafalcione. Calcolò che, se la moneta fosse stata ritirata, ne sarebbero rimaste poche unità, portandola a raggiungere quotazioni elevatissime: 1 milione di lire /pezzo. Lasciandole, invece, non avrebbero aumentato il loro valore.

Chi ne è in possesso adesso deve sapere che le 1000 lire del 1997 hanno un valore di soli 3 euro ma con il tempo potrebbe crescere. Tenetele ben conservate per il futuro.

