Zodiaco, i segni che amano e praticano più sport: sei tra questi?

C’è chi ama praticare sport, chi è particolarmente dotato e chi invece proprio non ne vuole sapere: ma quanto influisce il proprio segno zodiacale in questo? Scopriamolo

Fare sport contribuisce in positivo alla nostra salute fisica e mentale. Per alcuni è anche una passione che si può trasformare nel proprio lavoro. Per altri invece continuerà a essere qualcosa di estremamente noioso e sceglieranno di non mettersi in azione. Esistono persone che sono particolarmente portate ed emergono in maniera eccellente quando si tratta di praticare uno sport. Analizzando i segni zodiacali ne sono emersi cinque che sembrano prevalere su tutti gli altri in questo campo. Scopriamo quali sono.

I segni zodiacali che praticano più sport

Tra i segni zodiacali che amano praticare sport e risultano essere particolarmente portati per farlo troviamo l’Ariete che con il suo carattere risulta essere molto competitivo. Questo lo spingerà a partecipare a vere e proprie gare nelle quali darà tutto se stesso ed emergerà nella maggior parte dei casi. Lo stesso vale per il Leone che si impegna duramente per raggiungere il successo, anche quando si tratta di sport. Preferisce quelli dove possano emergere forza o velocità e ama essere elogiato per i risultati ottenuti.

Per il Sagittario praticare sport è un modo per rilassarsi e per impiegare le proprie energie in qualcosa di utile. È molto attento quando si parla di salute mentale e ritiene che il movimento influisca molto su questa. Ama le attività tranquille ma che gli permettano anche di esplorare nuovi orizzonti. Poi c’è lo Scorpione che è mosso dall’intensità delle proprie passioni. Raramente si vedrà uno Scorpione sperimentare diverse attività, quasi sempre ne sceglierà una e a questa si dedicherà interamente.

Infine la Vergine, forse il segno meno attivo tra quelli citati ma che ama ugualmente praticare sport e lo fa regolarmente. Anche questo segno predilige attività motorie più tranquille piuttosto che sport di gruppo o di estrema forza. Non è ossessionato dal movimento ma è qualcosa che inserisce sempre all’interno della propria scheda settimanale.

