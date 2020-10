C’è una giovane vittima a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto un tir e due furgoni. Lo schianto è tremendo, lui muore sul colpo.

Culmina con un dramma l’incidente stradale che ha avuto luogo in Lombardia nella giornata di ieri. Intorno alle ore 18:00 di venerdì 23 ottobre 2020, un giovane dell’età di 29 anni ha infatti perso la vita a seguito di uno schianto.

Il sinistro si è verificato in tangenziale lungo un tratto compreso tra lo svincolo di Pozzuolo Partesana e la barriera di Gessate, in provincia di Milano. Il territorio interessato è quello del Comune di Bellinzago Lombardo. L’incidente stradale in questione ha coinvolto un camion e due furgoni. A perdere la vita è stato proprio il conducente del mezzo pesante. Subito sul posto sono arrivati il personale medico del 118 e diversi rappresentanti delle forze dell’ordine e del personale stradale.

Incidente stradale, la vittima ha perso la vita sul colpo

La Polstrada ha svolto i rilievi del caso ed è al lavoro per cercare di ricostruire la dinamica di quanto drammatico successo. Da quanto risulta, il 29enne sarebbe morto sul colpo. I paramedici lo hanno trovato già privo di vita. Per condurre le operazioni di soccorso alle altre persone superstiti e per consentire alle forze dell’ordine di ripulire il manto stradale dai rottami, il tratto interessato dallo schianto ha visto una chiusura di alcune ore.

Purtroppo questo è solo l’ultimo di una serie di tragedie avvenute sulle strade di tutta Italia. In altre circostanze recenti si segnalano infatti incidenti con vittime anche di giovane età.

