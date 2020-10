La Casa di Carta 5, in un VIDEO dal set lo spoiler della nuova stagione

Un video dal set de La Casa di Carta 5 potrebbe svelare particolari inediti sulla nuova, attesissima stagione della serie targata Netflix.

Il momento tanto atteso è sempre più vicino. La Casa di Carta sta tornando per l’ultima, imperdibile avventura.

Ma dove eravamo rimasti? Nelle ultime puntate della quarta stagione, la situazione si è complicata per la banda di rapinatori. La polizia ha preso in ostaggio Lisbona ed è servito tutto l’ingegno ed il sangue freddo del Professore per salvarla dalle grinfie della polizia. Lisbona è atterrata con un elicottero sul tetto della Banca di Spagna, dove Tokyo e i suoi compagni l’hanno accolta con gioia e sollievo. Nel frattempo, però, il Professore ha ricevuto una visita inaspettata: si tratta di Alicia Sierra, a sua volta in fuga dalla polizia. La stagione si è conclusa con una pistola puntata alla tempia del capo della Banda.

Cosa ci attende ancora? Un video “rubato” dal set potrebbe svelare particolari sulla prosecuzione de La Casa di Carta. Andate alla pagina successiva per vederlo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Beautiful, anticipazioni puntata 26 ottobre: ad un passo dal baratro

La Casa di Carta 5, il video spoiler dal set