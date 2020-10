Le sorelle Donatella sono fantastiche, appaiono in bianco super sexy per una nuova campagna pubblicitaria

Le due gemelle cantanti sono bellissime per la nuova pubblicità di Wave Washing, detersivo per lavare i capi. Le Donatella condividono uno scatto in cui sono vestite in total white e appaiono sensuali e bellissime. Giulia Provvedi ha una scollatura profonda sul lato A, la sorella invece Silvia indossa una camicia tutta chiusa.

Le due si sono immortalate durante il backstage della pubblicità che stanno girando. Ovviamente non sono mancate le gag divertenti che contraddistinguono le due gemelle, sopratutto Giulia che diverte sempre i suoi follower.

Unite più che mai le Donatella, nella vita e nel lavoro

Le due sorelle sono sempre più unite, hanno dimostrato nel corso di questi anni che hanno un legame indissolubile con la partecipazione all’Isola dei famosi e lavori continui che fanno insieme. In questo particolare momento non sono solo unite nella vita lavorativa ma anche in quella sentimentale. Entrambe infatti stanno attraversando un momento particolare, Silvia forse di più che a pochi mesi dal parto ha dovuto salutare il compagno e padre di sua figlia che è stato arrestato. Giorgio De Stefano, il giovane è finito in una retata anti ‘ndrangheta in Calabria.

Accusato di estorsione e associazione mafiosa. De Stefano è figlio del boss Don Paolino morto nel 1985. La Provvedi ha mostrato la sua vicinanza al compagno, sostenendolo e dicendogli quanto lo ama e lo aspetta. Una triste vicenda di cui la Provvedi non vuole più parlare per evitare di mancare rispetto a diverse persone. Aspetterà di poter riabbracciare il suo compagno. Insomma non ha pace la povera Silvia Provvedi che ne usciva da una relazione burrascosa con Fabrizio Corona che ha trascorso gran parte del periodo in cui stavano insieme in carcere.

Visualizza questo post su Instagram 4 mesi di te 😍ti amo cuore mio💕 Un post condiviso da LeDonatella • SHOWGIRLS👯• DJ🎧• (@ledonatellaofficial) in data: 18 Ott 2020 alle ore 5:49 PDT

Pare che anche la sorella dopo il lockdown abbia detto addio a Pierluigi Gollini, il portiere dell’Atalanta. I due si era già lasciati a causa di un presunto tradimento di lui mentre la Provvedi era nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta si sono lasciati a causa di tensioni e problematiche di coppia che non sono riusciti a risolvere.

