Levante, golfino a fiori invernale e sguardo di nostalgia: l’appello ai fan – FOTO

La cantautrice di Caltagirone, Levante “spegne” i clamori del pubblico in vista del “coprifuoco”: nostalgica con golfino elegante

Già è tempo di nostalgia per la cantautrice di Caltagirone, Levante che ha annunciato una “chiusura anticipata” delle emozioni, in vista del periodo che incombe. Non è nuova ad appelli di questo genere, l’ex love girl di Diodato, ma questa volta tutto lascia presagire già ad un sentimento di malinconia.

Da sempre amante della musica ha saputo trasferire l’ardore mediatico del suo fantastico pubblico, sulle pagine social. Instagram su tutti è un “recipiente” di emozioni e tra scatti e video apprezzati all’ennesima potenza. Come d’altronde l’ultimo, nonostante un momento non felice per lei.

Ecco che spicca sovente un atteggiamento quasi di chiusura nostalgica, attintente alle disposizioni governative dell’ultima ora. Levante indossa un golfino arancione tipicamente invernale e una camicia abbottonata fin sù al collo, mentre i fan si affiancano a lei in questa iniziativa, augurandosi di tornare più feroci di prima.

Questi i commenti di coraggio e speranza per un futuro migliore:“Coprire i nostri fuochi non spegnerà la nostra sete! 🔥🍷; Andrà tutto bene ❤️;Ma posso chiedere il brand di golfino e camicia? 🙏🏻; 👏👏👏grande professionista”



Levante, i fan preferiscono ricordarla così: bella e sorridente