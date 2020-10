Maria De Filippi trema, il pericolo arriva dalla concorrenza , i dettagli

Carlo Conti sfida Maria de Filippi con la nuova edizione del programma Affari Tuoi, C’è posta per te è a rischio? Ecco cosa succederà

E’ arrivata la concorrenza per la regina di Mediaset. Maria De Filippi è pronta per la nuova edizione di C’è Posta per te che andrà in onda da gennaio ma chi sarà l’avversario da battere sulla Rai? Proprio lui, il suo amico Carlo Conti che prenderà le redini del programma Affari tuoi dal 5 gennaio 2021. Chi vincerà la sfida? Entrambi sono ottimi conduttori, il presentatore già alla guida di Tale e quale show ha battuto il Grande fratello di Alfonso Signorini; la regina di Mediaset ha da anni il suo pubblico di fiducia che la segue in ogni trasmissione, Amici, Tu si que vales e C’è posta per te. Ne vedremo delle belle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>GF Vip, Andrea Zelletta faccia a faccia con Alice Fabbrica: “Ti querelo!”

Maria De Filippi e Carlo Conti, chi vincerà la sfida?

Maria De Filippi dal 9 gennaio 2021 torna a emozionare il suo pubblico con uno dei programmi più seguiti, C’è posta per te su canale 5. Se fino allo scorso anno la reginetta di Mediaset ha sempre superato con le sue storie i suoi rivali, il prossimo inverno dovrà vedersela con un conduttore del suo stesso livello, Carlo Conti presenterà la nuova edizione di Affari tuoi. Per l’azienda l’uomo rappresenta una vera e propria garanzia di ascolti, lo ha dimostrato in diverse occasioni come nella decima edizione di Tale e Quale show.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Silvia Toffanin, le lacrime in studio: l’annuncio di una nuova gravidanza

Una novità che potrebbe presentarsi ad Affari tuoi è la presenza di due valletti a Carlo Conti molti cari, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni lo accompagneranno in questo nuovo percorso.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter