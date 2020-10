MasterChef Italia, volano gli stracci tra i giudici: “Ho mollato per colpa sua”

Non scorreva buon sangue tra alcuni giudici di MasterChef Italia, il programma culinario che ha fatto emozionare il Paese

Il programma culinario più amato dagli italiani, MasterChef ha incantato tutti attraverso le “opere d’arte” messe in campo dai giovani cuochi in rampa di lancio.

Le dirette televisive hanno fatto parlare molto spesso di sè e gli argomenti sul banco degli imputati hanno riguardato “fuori onda” elettrizzanti. I preparativi dietro le quinte sono stati oggetto di discussione mediatica e di “cattiva” gestione del programma, “pilotato”, a detta di alcuni, dai soli produttori del cast.

Il “taglio” attitudinale tra i protagonisti di MasterChef ha rubato dunque, in più di una circostanza, la scena attraverso diverbi ingiustificati. Gli stessi hanno riscontrato molto spesso incompatibilità caratteriali, molto lontani dalla predisposizione veritiera dei personaggi principali.

Ma le dinamiche sull’abbandono del programma da parte di uno dei giudici di MasterChef non sono frutto di un “copione” già scritto. C’è voluto un pò di tempo, prima di “vuotare” il sacco in pubblico e spiegare a tutti come mai Joe Bastianich ad un certo punto, non facesse più parte del team degli insegnanti.

La clamorosa versione dei fatti sull’uscita dal programma

La verità sta nel “mezzo” direbbe un vecchio detto, che di solito non fallisce. In effetti la verità sulla clamorosa separazione di Joe Bastianich va ricercata tra i giudici, colleghi Carlo Cracco e Antonino Cannavacciuolo. Essa ha un senso ben preciso nella spiegazione del cuoco statunitense.

Al primo, Joe deve tanto per averlo coinvolto in questa bellissima opportunità ed è soprattutto per questo motivo che non smetterà mai di ringraziarlo. Ma la testardaggine e il mancato ascolto dei consigli ha fatto purtroppo “breccia” nelle decisioni di Bastianich, di allontanarsi definitivamente dal proprietario del locale della galleria di Corso Vittorio Emanuele a Milano.

Non banale, invece la giustificazione dell’abbandono dal cuoco napoletano. Cannavacciuolo aveva accusato l’imprenditore di Astoria di non poter essere in grado di tenere “testa” al cosiddetto “Re” dei risotti, nonchè sulla realizzazione degli stessi.

In seguito allo scontro mediatico avvenuto già tempo fa dietro le quinte del programma, Joe Bastianich aveva deciso di uscire dal “portone” di MasterChef Italia e non entrarvi mai più. Anche se la versione dei fatti portata avanti dal new yorkese si celava dietro ai giudizi sulla musica e la famiglia

