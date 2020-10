Matilde Brandi e il rapporto in crisi con Marco Costantini | FOTO

Svela tutto Matilde Brandi nel corso della partecipazione a ‘Verissimo’. La nota showgirl parla di cosa è avvenuto al GF Vip e non solo.

Visualizza questo post su Instagram un carinissimo frame della puntata di ieri sera❤️ un grazie speciale a @brandettafanpage Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal) in data: 24 Ott 2020 alle ore 5:35 PDT

Ospite di ‘Verissimo’ nella puntata di sabato 24 ottobre 2020, Matilde Brandi ha affrontato diversi argomenti controversi che l’hanno riguardata. In particolar modo per quanto riguarda la sua recente esperienza vissuta all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 5‘.

LEGGI ANCHE –> Francesco Facchinetti | lacrime per la piccola Mia | che commenti | FOTO

La 51enne donna di spettacolo e da anni noto volto televisivo è uscita anzitempo. E purtroppo lo ha fatto con una amica in meno. Infatti il pluriventennale rapporto di cordialità che vigeva con Stefania Orlando è andato in frantumi. Pomo della discorsa in questo è stato Tommaso Zorzi, che con la Brandi ha intrattenuto un rapporto di ostilità costante nella casa del GF Vip 2020. Tra i due hanno avuto luogo diversi litigi anche sotto agli occhi di tutti, e non corre buon sangue. E Stefania Orlando ha preso le parti di Tommaso anziché quelle di Matilde.

LEGGI ANCHE –> Dayane Mello | dopo l’insulto sessista di Balotelli si presenta cosi | FOTO

Matilde Brandi, la verità al GF Vip 5

Il pubblico poi ha scelto di penalizzare la Brandi anche per i suoi scatti d’ira e per un comportamento ritenuto non sempre coerente. Lei è tornata in settimana all’interno della casa per avere un confronto proprio con Tommaso Zorzi e con Stefania Orlando. Le accuse che la Brandi ha fatto all’ex moglie di Andrea Roncato sono state di falsità e di avere anteposto le strategie per andare avanti nel reality alla loro amicizia.

LEGGI ANCHE –> Claudia Ruggeri in slip e reggiseno in pizzo | fa perdere il fiato | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal) in data: 23 Ott 2020 alle ore 5:24 PDT

E non è tutto. A quanto pare la Brandi non starebbe vivendo neppure un bel periodo con il marito Marco Costantini. Quel che conta però è avere potuto riabbracciare le sue due figlie, che sono sempre la cosa che conta più di tutto.