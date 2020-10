Matilde Brandi parla a Verissimo dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip. La morte dei genitori e l’esperienza nella casa.

Eliminata di recente dal Grande Fratello Vip, Matilde Brandi è stata ospite a Verissimo per parlare della sua vita privata e degli equilibri all’interno della casa. L’ex ballerina, che ha da poco perso la madre a causa dell’Alzheimer, si è aperta sul terribile periodo della quarantena, che le ha portato via anche suo padre. “Non sono riuscita neanche a fargli il funerale” ha ammesso tra le lacrime. “Ora stanno insieme, si sono tanto amati. […] Ho sognato mia madre, forse mi voleva dire di non preoccuparmi perché sta bene”.

Matilde Brandi, a Verissimo dopo l’eliminazione