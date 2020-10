Dopo gli scontri di ieri sera, a Napoli la tensione è ancora altissima: cosa è successo poco fa nella città campana.

L’Italia continua ad affrontare l’emergenza coronavirus: dopo alcune settimane tutto sommato positive, il numero dei casi è iniziato a salire rapidamente così come quello dei ricoveri e dei decessi. In Campania la situazione è decisamente temibile: i bollettini giornalieri stanno spaventando i cittadini mentre il presidente della Regione De Luca continua a pubblicare nuove ordinanze quasi a cadenza giornaliera. Nella giornata di ieri, il 71enne rilasciò alcune dichiarazioni pubbliche in cui spiegò che l’unico modo per evitare un dramma era l’inizio del lockdown. Il presidente fece anche l’elenco delle pochissime attività destinate a restare aperte in ogni caso. Ieri sera, a Napoli, partì una protesta da parte dei lavoratori. Il corteo per le strade del centro non è stato soltanto pacifico: alcuni uomini hanno iniziato a scatenare un caos generale. C’è stato anche un pesante scontro con la polizia. La tensione è ancora altissima: anche qualche ora fa ci sono stati nuovi scontri.

Napoli, nuovi scontri: tre bombe al centro

I manifestanti continuano a creare disagi in città. Una troupe giornalistica è stata anche aggredita. Anche oggi si registrano pesanti tensioni: lanci di pietre, bottigliette, e tre bombe carta esplose. Alcuni agenti hanno impedito l’accesso ai contestatori che volevano andare a Piazza Plebiscito.

De Luca, intanto, ha deciso di fare marcia indietro. Il Presidente della Regione Campania ha detto che è impossibile assumere drastiche misure limitate in una sola regione.

