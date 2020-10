Ornella Muti e il dolce post: “Auguri amore mio” – FOTO

Momenti di gioie e felicità per Ornella Muti, l’attrice glamour degli anni ’80, che oggi festeggia il compleanno di una persona davvero speciale

Non è stato un periodo di grandi eventi per Ornella Muti, ma chi osa giudicare sul viale del tramonto la bellezza e l’avvenenza di una delle figure più glamour del cinema italiano, si sbaglia di grosso.

Al suo posto hanno fatto tanto clamore i suoi figli, in particolar modo Naike Rivelli, sempre più attiva e “piccante” sui social network. Questa volta però, sotto l’occhio del ciclone è finito il secondogenito della splendida attrice anni ’80.

Si tratta di Andrea Facchinetti, un punto di riferimento assoluto insieme alla sorella, di una madre, sexy simbol dei più grandi registi sui set cinematografici. Protagonista assoluta di film di genere romantici non ha mai arrestato la sua popolarità e anche oggi nelle vesti di madre e nonna appare bellissima e attraente come nel passato.

Con il passare degli anni diventa sempre più un sogno ad occhi aperti per fan e telespettatori, nonchè desiderio di molti attori, al tempo in rampa di lancio come Carlo Verdone e Adriano Celentano.

Nella sua vita ha coltivato l’amore in poche circostanze. Il primo marito fu Alessio Orano, poi i continui flirt con Adriano Celentano l’hanno fatta salire in cattedra tra le “meraviglie” dello spettacolo. Poi Ornella Muti è stata oggetto di desiderio per Federico Facchinetti, dal quale ha avuto due figli: Andrea e Carolina.

Oggi cade un giorno davvero speciale per una persona altrettanto nota al pubblico e a lei in qualità di madre. Parliamo del compleanno di Andrea Facchinetti, che la splendida Ornella, in qualità di madre dall’istinto “protettivo” ha voluto immortalare in uno dei suoi scatti per l’occasione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Andrea Damante parla di Giulia De Lellis: “Frequenta un mio amico”

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

“Auguri Amore Mio” – recita il post su Instagram, dove mamma e figlia sono quasi “avvinghiati” l’uno con l’altro. Spicca l’eleganza del tailleur nero di Ornella Muti per l’evento, che ha lasciato i follower con il fiato sospeso: “Tanti auguri; Tantissimi Auguri!!!!❤️❤️❤️😘😘😘🎉🎉🎉🎂; Awwww so beautiful 😍🌹❤️❤️”