La bellissima Rocio Morales prepara la colazione per tutta la famiglia in pigiama, che schianto però qualcosa va storto

L’attrice Rocio Morales prepara i pancakes per la famiglia in pigiama, appare bellissima e con un fisico da urlo. Tuttavia lei stessa nella didascalia rivela un retroscena sulla preparazione della colazione. “Ci vuole sempre concentrazione..Anche per fare la colazione con amore! P.S Per informazione di tutti sono riuscita a bruciarmi il dito facendo pancakes per tutta la famiglia”.

Ospiti a Verissimo oggi pomeriggio Rocio e Raoul Bova

La coppia in occasione del nuovo film Calabria terra mia, saranno ospiti nello studio di Verissimo da Silvia Toffanin. I due racconteranno del film ma anche del loro grande amore. Si sono conosciuti sul set del film Immaturi-Il viaggio, lui interpretava un uomo sposato che aveva appena scoperto che la moglie era incinta. Confuso dal suo futuro come padre e dal suo matrimonio, incontra per le strade di Paros in Grecia, una bellissima spagnola che gli fa perdere la testa.

La spagnola è ovviamente la bellissima Rocio Morales che lo incanta replicando l’iconica scena dello spot del Martini. In cui a Charlize Theron si impiglia un filo del vestito nella sedia ma lei continua a camminare mentre il vestito si sfila sempre di più fino a mostrare il lato B. La stessa scena dunque fatta in spiaggia da Rocio che si rivolge a Raoul dandogli il filo del suo vestito in mano e dicendogli “lascia il filo se vuoi”. In quel momento Raoul si è innamorato della bellissima attrice spagnola, facendo diventare realtà quello che stava interpretando nel film fino in fondo però.

Visualizza questo post su Instagram A te che sei, semplicemente sei… 👫🏻 @raoulbovagram Un post condiviso da Rocío Muñoz Morales (@rociommorales) in data: 17 Set 2020 alle ore 5:00 PDT

Infatti il suo personaggio dopo una notte d’amore con la spagnola torna da sua moglie incinta e dice di amarla e voler stare con lei. Nella vita reale invece Raoul Bova lascia la moglie e si fidanza con Rocio Morales per fare poi due figlie insieme.

