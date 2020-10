Silvia Toffanin, le lacrime in studio: l’annuncio di una nuova gravidanza

Grande clamore nello studio di Verissimo, dove Silvia Toffanin ha annunciato qualcosa di speciale in compagnia dei suoi ospiti

Non finisce mai di stupire, uno dei programmi più commoventi della pomeriggio italiano della Mediaset. Se non è “live” la D’Urso, ci pensa Silvia Toffanin a lanciare “baci” d’emozione unici, condivisi con il pubblico in studio e i telespettatori.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi ormai è quasi la prescelta numero uno ad avere un futuro assicurato all’interno degli studi televisivi più glamour d’Italia, come Verissimo. E’ proprio quì che si concentra la sua icona di personaggio femminile che brilla di luce propria, sempre elegante e raffinata. Un “vizio” di famiglia diremmo, accanto ad un elemento di spicco di una famiglia imprenditoriale.

Molti stentavano a scommettere sulla lungimiranza sentimentale con il primogenito Berlusconi, ma l’affiatamento tra i due ha davvero spiazzato tutti. Entrambi lavorano assiduamente a Milano, ma la loro dimora familiare si trova nell’amata Liguria, dove Pier Silvio distribuisce il tempo libero tra figli, moglie e l’eterna passione del mare.

Tornando a Silvia Toffanin, la conduttrice della Mediaset dallo stile fine e delicato non ha mai disdegnato ad eccellere nel mondo dei “pettegolezzi”. D’altronde è un ambiente che le sta molto a cuore e intende rispettare questo ruolo, fino al termine del suo rapporto di lavoro.

Silvia Toffanin e l’intervista “bomba”

La passione dello spettacolo ha sempre affascinato in qualche modo Silvia Toffanin, la dama del “re” della Mediaset. Il piacere di intervistare “faccia a faccia” gli ospiti la rende soddisfatta di sè.

In una delle ultime puntate di Verissimo, Silvia ha dimostrato coinvolgimento e commozione in studio, per un momento molto particolare che sta vivendo una delle ospiti presenti nel salotto dell’ultima puntata. Parliamo della più grande tuffatrice italiana dell’epoca, Tania Cagnotto.

L’ambiente delle piscine per ora è accantonato, perchè Tania ha scelto di dare importanza alla famiglia. Il motivo però non è banale, ma di quelli più eccitanti che una madre possa vivere: l’attesa di un figlio.

Cala il silenzio in studio, mentre Silvia Toffanin all’annuncio della Cagnotto non esita a versare qualche “lacrimuccia” di troppo, per il futuro roseo che attende la campionessa di tuffi: “Sarà una femmina e nascerà a Febbraio” – recitano le parole della Cagnotto

