Carmen Russo interpreta Madonna a Tale Quale Show, il risultato non è grandioso anzi a dir poco fallimentare

Visualizza questo post su Instagram 🎤 @carmenrussoreal > @madonna #taleequaleshow Un post condiviso da Tale e Quale Show (@taleequaleshowrai) in data: 23 Ott 2020 alle ore 1:38 PDT

Tale Quale Show, il programma dove personaggi famosi devono interpretare ad ogni puntata dei cantanti famosi scelti casualmente, con tanto di trucco e parrucco. Carmen Russo è stata una delle concorrenti di quest’anno e nella scorsa ed ultima puntata ha dato prova di se interpretando la leggendaria Madonna.

Forse una delle più difficili da interpretare, per la voce ma anche per le movenze nel ballo. Il risultato infatti è stato appena sufficiente ma forse neanche. Non aveva l’energia giusta e il ballo è stato una tragedia come anche il canto d’altronde, l’hanno definita “terrificante”.

Vincitore Tale Quale Show ed esibizioni terribili

A vincere l’edizione 2020 di Tale Quale Show, condotto da Carlo Conti è Pago. Gli altri concorrenti in gara erano Virginio, Carolina Rey, Barbara Cola, Francesco Paolantoni, Sergio Muniz, Francesca Manzini, Giulia Sol, Luca Ward. E Carmen Russo che appunto si è classificata come ultima nella puntata di ieri sera. Tra le migliori esibizioni sicuramente c’è quella di Giulia Sol come Whitney Houston che ha ottenuto la standing ovation.

Ha infatti cantato meravigliosamente il famoso brano The Greatest Love, con una voce impressionante. Anche Carolina Rey come Arisa è stata molto brava. Virginio anche ha dimostrato una bella performance come Diodato con Fai rumore. Sergio Muniz come Cat Stevens anche ha dato prova di essere una bravo imitatore.

Visualizza questo post su Instagram 🎤 @pagoufficiale > @springsteen #taleequaleshow Un post condiviso da Tale e Quale Show (@taleequaleshowrai) in data: 23 Ott 2020 alle ore 2:43 PDT

Tra le esibizioni peggiori invece ritroviamo Madonna di Carmen Russo. Anche Luca Ward come Amanda Lear non è stato proprio il massimo, ma in sua difesa già è interpretare una donna per un uomo. Il vincitore invece Pago è stato molto bravo nelle sue interpretazioni, ha vinto con l’interpretazione di Bruce Springsteen.

