Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, confronto nella notte al Grande Fratello Vip: “Come faccio a fidarmi di te?”. I due amici questa notte hanno discusso animatamente dopo quanto accaduto in puntata

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno litigato duramente ieri durante la puntata del Grande Fratello Vip. Ma a differenza delle altre volte, non c’è stata rabbia tra di loro ma solo tanta, tanta delusione, così tanta da spingere Tommaso a nominare Francesco a fine puntata. Dopo aver salutato il pubblico, Tommaso ha sentito Francesco dire “almeno mi sono tolto un peso” e così ha deciso di affrontarlo dopo pochi minuti in giardino, chiedendogli a cosa si riferisse. Francesco gli ha chiarito che non si riferiva di certo a lui e poi da lì hanno cominciato a discutere.

Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi affronta Francesco Oppini nella notte: “Mi hai deluso”

“Io pensavo che fossi venuto da me perché sono la persona più vicina a te in questa casa, questo è quello che hai detto a me, poi ti sei girato e hai detto agli altri che è diverso. Che lo hai fatto per dimostrare a casa che non ci sono gruppi, che di là ne sono sei, che di qua ne siamo due, mi hai ridotto ad un numero, hai ridotto il nostro rapporto ad un numero” gli ha fatto notare Tommaso. “Io ti ho confidato molto teneramente che ho problemi a fidarmi degli uomini, come faccio a fidarmi di te se mi fai una cosa del genere?”. Francesco non gli ha dato molte spiegazioni, in quanto ci era rimasto male per la nomination. “Se lo avessi fatto io, non mi avresti parlato per un mese e mezzo”. Si sono lasciati senza chiarirsi, Francesco lo ha accusato di essere arrabbiato e Tommaso ha risposto: “Non sono arrabbiato, sono deluso”.

Anche gli amici di Francesco hanno dato ragione a Tommaso, poi hanno suggerito all’amico di chiarirci: “Tu tieni tanto a lui e lui tiene tanto a te. Chiaritevi”.