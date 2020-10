Vanessa Incontrada raggiante e bella lancia un messaggio d’amore ai fan: “Non vi vedo ma…” – FOTO

Una Vanessa Incontrada raggiante sui social. Amatissima come pochi, saluta i suoi fans e lascia loro un messaggio d’amore: “Non vi vedo ma…”

Vanessa Incontrada è una dei personaggi del mondo della televisione più amata. Poliedrica, la bellissima spagnola si destreggia tra fiction, film e spettacoli sulle emittenti RAI. Semplice e genuina, ogni post della Incontrada è sempre un successo; merito della sua cordialità ma al contempo dire sempre quello che si pensa con il sorriso. L’ultimo scatto è stato condiviso sul profilo Instagram ufficiale dell’attrice ed è semplicemente meravigliosa: un sorriso contagioso e sincero, la Incontrada non guarda l’obiettivo ma tiene lo sguardo abbassato. I capelli sono sciolti e quasi mossi da un dolce vento, make-up quasi inesistente – la Incontrada del resto è una di quelle autentiche bellezze acqua e sapone – Camicia morbida che lascia immaginare un generoso décolleté ed una semplice collanina che si poggia sulla scollatura di Vanessa.

Vanessa Incontrada, il suo corpo oggetto di un murale

Visualizza questo post su Instagram Si puo sempre decidere che direzione prendere…🚗🚕🚙😉😊 Besitos Amigos 😙🦋 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 21 Ott 2020 alle ore 12:30 PDT

Lo scatto in bianco e nero dona un tocco in più di sensualità. Non vi guardo, ma vi sento.. 😊😊 Besitos Amigos questo è quanto scritto dall’artista. Un messaggio d’amore per i fans graditissimo, i commenti non tardano ad arrivare.

Vanessa Incontrada è ormai simbolo di body positive, merito delle sue curve sensuali apprezzatissime dagli uomini e anche dalle donne che vedono in Vanessa un modello da seguire. La sua copertina di Vanity Fair nella quale posa senza veli rimarrà nelle menti per molto tempo ed ha lasciato un messaggio importante: apprezzarsi sempre.

La copertina è diventato un murale; strizza l’occhio e sul petto l’artista ha disegnato la S di Wonder Woman.

