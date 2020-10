X Factor, chi è MyDrama: la scheda completa dei nuovi concorrenti del talent

Ha 22 anni ed una passione smodata per i cappellini dai colori sgargianti. Chi è MyDrama, la nuova promessa di X Factor Italia.

La prima puntata dei live di X Factor è ormai alle porte. Giovedì 29 ottobre sapremo quali sfide attenderanno i nuovi concorrenti del talent-show più seguito d’Italia. Nel frattempo, però, scopriamo qualcosa di più sulla vita e sul percorso musicale dei 9 aspiranti cantanti e dei 3 promettenti gruppi selezionati dai giudici.

X Factor, chi è MyDrama: la scommessa di Hell Raton

Alessandra Martinelli (in arte MyDrama) l’asso nella manica di Hell Raton. Classe 1998, la cantante originaria di Monte Cremasco (Cremona) ha stregato fin dalle audizioni il giovane produttore discografico. La sua cover rivisitata di I hate U, I love U di Gnash non ha fatto altro che riconfermare il giudizio del giudice, che è arrivato addirittura a liberare una sedia già occupata pur di averla in squadra. Ma chi è MyDrama fuori dal palco?

Di lei non si sa ancora molto, se non che è lombarda d’origine e che quella ad X Factor è la sua prima esperienza musicale. La giovane cantante cremonese è infatti un’ autodidatta e persino il suo profilo di YouTube è piuttosto spoglio. Gran parte delle cover, pubblicate negli ultimi dieci mesi sono state poi riproposte ad X Factor, ottenendo un successo inimmaginabile. A questo link tutte le sue canzoni.

Tutto ciò che al momento sappiamo su MyDrama è che è appena uscita da un periodo piuttosto turbolento della sua vita. Nella breve presentazione del programma, la giovane concorrente ha parlato di una relazione tossica che l’ha segnata nel profondo.

