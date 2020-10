Barbara D’Urso, straripante in babydoll nero: un’esplosione di sensualità – FOTO

La conduttrice di Mediaset, Barbara D’Urso si è preparata alla puntata di “Live Non E’ la D’Urso” come meglio non poteva: “bomba” di sensualità

Non c’è freno alle dimostrazioni d’affetto e sensualità per la conduttrice della Mediaset, Barbara D’Urso. Ancora una volta al di sopra dell’onda d’urto degli haters, la Carmelita Nazionale ha fatto parlare di sè come meglio non poteva.

La conduttrice della Mediaset non ha mai imposto “freni” o tirato i remi in barca, dimostrando a tutti come una bellezza “veterana“, come la sua possa contendere ancora i crismi della modernità. A pari passo con un’avvenenza invidiabile e intramontabile, l’altro occhio di riguardo di Barbara cade inevitabilmente sul tema della professionalità.

Anche in questa circostanza, la conduttrice partenopea dimostra doti davvero impeccabili nel portare avanti uno studio ricco di pregiudizi tra gli ospiti. Nel frattempo lei stesso ha annunciato che il palinsesto di “Live Non E’ La D’Urso” cambierà in fretta “pelle”, a causa delle restrizioni sul coronavirus.

A tal proposito il parterre degli ospiti sarà ridotto oltre che a modificare il suo aspetto “pubblico” sarà proprio lo studio di conduzione. La scenografia in tal senso non sarà sicuramente delle migliori, ma Barbara D’Urso non si “prodiga” ad inutili patemi d’animo.

“L’importante è stare insieme” ha dichiarato durante un’intervista, covando in fretta il lato positivo della questione

Barbara D’Urso rispolvera la felicità: “Pronta per un nuovo spettacolo”

