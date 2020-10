Benedetta Rossi, totale relax in compagnia dei suoi amori – FOTO

Dopo una settimana impegnativa, Benedetta Rossi, la cuoca foodblogger trova un momento di relax assoluto in “dolce” compagnia

Sono state settimane molto impegnative per la foodblogger più apprezzata del mondo culinario tricolore. Parliamo senz’altro di Benedetta Rossi, la cuoca preferita dagli italiani che ha riempito il suo curriculum con iniziative di successo senza precedenti, dietro ai fornelli.

L’importanza della sua professionalità è espressione massima della qualità dei prodotti esposti e pronti alla preparazione. Benedetta ha fatto del suo lavoro una fonte di guadagno assoluto, senza darsi “arie” e poi ha aggiunto alle sue speciali “ricette” di vita, un pizzico di semplicità e genuinità.

Solo così la foodblogger ha conquistato gli amanti della cucina e dei social network, dove vanta la “bellezza” di oltre 1 milione e 300mila followers. Il risultato raggiunto è frutto di odiens del palinsesto in onda sulle frequenze di “Real Time” e “Food Network” chiamato “Fatto in casa da Benedetta 2”.

Molti dei suoi ammiratori sono venuti a conoscenza di un agriturismo di proprietà, dove ogni giorno c’è una fila interminabile di ospiti, che non vedono l’ora di assaporare le ricette di Benedetta. La struttura in questione è “La Vergara” in provincia di Fermo.

La vita professionale di Benedetta Rossi però non pone freno alle “fantasie”. Perchè tra un salto e l’altro nell’agriturismo si cimenta a rendere speciale tutto ciò che tocca con mano, all’interno della propria abitazione.

Già dal 2011 ha intrapreso insieme al marito Marco un’attività sul web. La “dolce” iniziativa in poco tempo ha reso l’atmosfera incandescente, facendo lievitare in un sol “boccone” la popolarità culinaria di Benedetta. Tra una pubblicazione e l’altra inoltre non mancano gli spazi dedicati al relax totale sul divano di casa.

La scelta dei momenti distensivi di giornata però non riguarda il solo Marco, quasi sempre presente negli scatti “talentuosi” su Instagram. C’è anche il loro cane a fare compagnia ai suoi padroni, perchè Benedetta, oltre ad essere una grande cuoca sa rendere speciale anche il significato dell’unione della famiglia

