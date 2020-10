Tragico scontro tra scooter e SUV: muore giudice di boxe

Un giudice di boxe di 51 anni è morto in un tragico incidente stradale in scooter consumatosi ieri a Tavernelle, località nel comune di Calderara (Bologna).

In un tragico incidente stradale, consumatosi nella tarda mattinata di ieri in località Tavernelle, nel comune di Calderara (Bologna), un uomo di 51 anni ha perso la vita. Stando alle prime informazioni, la vittima si trovava in sella al suo scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un SUV. Un impatto molto fortuito, a seguito del quale i due veicoli coinvolti hanno preso fuoco. Inutili i tentativi di soccorso per il 51enne, di cui è stato possibile solo constatarne il decesso. Illeso il conducente del SUV che è stato sottoposto ai test per verificare se avesse assunto alcool o droga prima di mettersi alla guida. La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Locale e dei carabinieri, giunti sul posto per i rilievi di legge.

Bologna, tragico scontro tra scooter e SUV sulla Persicetana: muore giudice di boxe 51enne

Drammatico incidente stradale nella tarda mattinata di ieri, sabato 24 ottobre, in località Tavernelle, nel comune di Calderara, in provincia di Bologna. Nello schianto ha perso la vita Wilfredo Annicchiarico, 51enne di Crevalcore, giudice di boxe della Federazione Pugilistica Italiana. Stando a quanto ricostruito ad ora, come riporta l’Ansa e la stampa locale, il 51enne stava viaggiando lungo via Persicetana in sella al proprio scooter, uno Yamaha T-Max, che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un Land Rover Free Lander all’altezza dell’incrocio con via Sacernia. Dopo il violento schianto entrambi i mezzi hanno preso fuoco.

Sul posto si sono immediatamente precipitati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Domate le fiamme dai pompieri, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso di Annicchiarico, deceduto per le gravi ferite riportate. Illeso, come riporta l’Ansa, il conducente del SUV, poi sottoposto ai test per chiarire se fosse sotto l’effetto di alcool o droghe.

Intervenuti presso il luogo in cui si è consumato lo schianto anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale Terre d’Acqua che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pe consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, il tratto stradale interessato è stato chiuso al traffico per circa due ore.

