Un gesto bellissimo, compiuto da un automobilista brasiliano, testimonia la sensibilità degli animali: l’uomo ha riposto al grido di aiuto di un armadillo

Un’umanità compassionevole e sensibile nei confronti del prossimo esiste ancora, e le prove lampanti si trovano proprio sotto ai nostri occhi. Anche quando il prossimo è un indifeso e disperato armadillo, come in questo caso.

In Brasile, un uomo si trovava in macchina quando, improvvisamente, ha notato l’animale in difficoltà. D’istinto, l’automobilista si è fermato e non ci ha pensato due volte a soccorrerlo. Il video ha fatto in poche ore il giro del web.

Armadillo in difficoltà: un uomo si ferma a soccorrerlo

Cledson Matias de Oliveira è l’uomo che, due giorni fa, è riuscito ad avvicinare una specie molto restia al contatto con l’uomo: un armadillo. L’automobilista brasiliano stava percorrendo una strada sterrata quando, improvvisamente, ha notato il piccolo animale in difficoltà.

“Sembrava che stesse chiedendo aiuto. Non ci ho pensato due volte e ho fermato l’auto, sono sceso e mi sono avvicinato all’animale” – ha dichiarato Cledson Matias, raccontando poi dell’aiuto prestato al sofferente animale. Essendo l’aria molto calda e la zona piena di fumo, a causa di precedenti incendi, l’uomo ha subito pensato di abbeverare l’armadillo.

“Dopo averlo spostato dal centro della strada, gli ho dato dell’acqua. L’ha bevuta tutta e sembrava davvero molto felice“. In seguito, l’automobilista ha dichiarato che tra i due si è istaurata come una sorta di sintonia, un’atmosfera magica. L’animale, infatti, è rimasto per un po’ accanto all’uomo, come a ringraziarlo dell’aiuto ricevuto.

“Forse era un modo per dirmi grazie. È stato un gesto molto gratificante e amorevole“. L’automobilista ha poi filmato questo incontro speciale, e nel giro di pochissimo tempo ha ottenuto milioni di visualizzazioni.

Un momento speciale ed inaspettato quello condiviso con l’animale, che sicuramente rimarrà impresso nel cuore del brasiliano.

