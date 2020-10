Carolina Stramare, Miss Italia è un vortice di erotismo. Che bomba – FOTO

Carolina Stramare esagera su Instagram, la bellezza nazionale solo in lingerie total black è super hot, spettacolo da infarto

Visualizza questo post su Instagram Quarantine 🌈 Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_) in data: 19 Ott 2020 alle ore 2:38 PDT

È super seguita sui social la giovane Miss Italia che piace e sempre di più. Tra pose sexy e momenti di quotidianità Carolina Stramare incanta incessantemente il web.

Nel suo penultimo post ha fatto preoccupare un po’ il web per via di alcune foto, bellissima tra l’altro, che la ritraevano in tuta bianca. Il dubbio è partito dalla didascalia in cui annunciava di essere in quarantena. Il motivo? Si trova a Shangai da più di una settimana la bellezza nazionale che ha salutata dall’Oriente tutto il suo Paese ed i suoi innumerevoli fans.

Nei giorni scorsi ha pubblicato foto in giro per la città e dopo gli scatti sulla quarantena ha tranquillizzato i suoi fans affrontando un circuito di fitness in video chiamata. Nulla di grave dunque, e oggi è tornata a far battere i cuori di tutti con una foto super hot. Per vederla vai su successivo.

Carolina Stramare. Body nero e autoreggenti, che schianto