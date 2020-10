Caterina Balivo augura “Buona Domenica”: sorriso contagioso | FOTO

Caterina Balivo e la sua domenica: di fronte ad un piatto di pasta, la conduttrice manda un saluto ai suoi followers

La splendida conduttrice Caterina Balivo posta uno scatto in cui mostra tutta la sua allegria e la sua carica positiva. Di fronte ad un bel piatto di pasta, Caterina ci appare sorridente e spensierata, mentre la didascalia della foto recita: “Buon pranzo della Domenica“.

I followers sono estasiati da tanta bellezza: “Il tuo sorriso è unico” – le dichiara un utente.

Caterina Balivo e l’appello a Mattarella: “Non riesco a dormire”

Caterina Balivo, volto amatissimo di Rai 1, ha di recente espresso tutta la propria preoccupazione in merito alla situazione che l’Italia sta affrontando. Attraverso delle stories di Instagram, l’ex protagonista di “Vieni da me” ha lanciato un appello direttamente al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

La Balivo non nasconde la fragilità che lei, al pari di tante altre persone, sta attraversando in questa fase della pandemia. “Stanotte non riesco a dormire e neanche a fare un video per poter comunicare il mio disappunto“: così inizia il messaggio rivolto ai fan, nei quali spera di trovare supporto e comprensione.

Caterina, ben consapevole dell’importanza del lavoro, ribadisce il fatto che quest’ultimo concorra a dare dignità all’uomo. Tuttavia, come sottolineano le sue parole, “siamo di fronte ad una pandemia che in molti hanno sottovalutato“. C’è preoccupazione, dunque, nelle parole della conduttrice, la quale è convinta del fatto che, tramite la rabbia e l’incoscienza, non si possa risolvere nulla.

“Il virus c’è e con la violenza non si è mai risolto nulla“. La Balivo, mettendo a nudo quelli che sono i suoi pensieri, teme il fatto che le persone, ammassatesi nelle piazze per rivendicare i loro diritti, non abbiano più paura del virus – e della facilità con cui esso si diffonde -, ma della fame.

A fronte di una scorretta gestione della situazione, secondo Caterina, occorreva protestare nelle giuste maniere, munendosi di mascherine e facendo valere le proprie posizioni, ma in maniera rispettosa e pacifica. Tuttavia, come lei stessa ha riscontrato, la rabbia e la frustrazione delle persone si sono canalizzate in una direzione sbagliata.

“La gente ha fame ed ha superato la paura del virus. Presidente Mattarella, aiutaci tu“: così si conclude lo sfogo a cuore aperto della conduttrice, che ripone le sue speranze nei governanti.

