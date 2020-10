Daniele Scardina non dimentica Diletta Leotta

Daniele Scardina si apre a Ballando con le stelle e confessa di essere ancora innamorato della sua ex: Diletta Leotta.

Durante il suo percorso a Ballando con le stelle, il pugile, Daniele Scardina si apre sempre di più lasciandosi andare a qualche confessione riguardo la sua vita privata. Nel corso della sesta puntata, trasmessa sabato 24 ottobre ha ammesso che il programma è arrivato proprio nel momento giusto. Un momento in cui Daniele aveva bisogno di un qualcosa di positivo, dopo aver passato un periodo buio. Adesso sembra finalmente avere le idee molto più chiare.

Daniele Scardina, il suo periodo buio

“Dentro di me c’è un mondo che non tutti conoscono” ha detto il pugile durante una puntata di Ballando con le stelle. Ha confessato di avere da poco perso il nonno a cui era legatissimo. È successo a causa di un’ischemia cerebrale. Daniele ha cercato di prendersi cura di lui fino all’ultimo giorno della sua vita come il nonno ha sempre fatto con lui d’altronde. Racconta di come suo nonno per lui rappresentasse la sua famiglia, la sua vita. Parla di come gli sia stato sempre accanto nell’ultimo periodo, a tenergli la mano, ogni giorno, quasi a volerlo accompagnare fino al punto in cui poi, alla fine, si sono dovuti salutare. È stato un dolore immenso, quello che ha dovuto affrontare. “Mi è crollato il mondo addosso” ha detto.

Poi parla di un amore. Un amore che non dimentica. Un amore da cui è lontano. Un amore che non ha nome. Ma i pensieri si sono subito rivolti alla sua ex, Diletta Leotta, la ventinovenne con cui ha vissuto l’ultima relazione pubblicamente. “L’amore è una cosa bellissima e ci credo, credo ancora nel mio di amore“.

