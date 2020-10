Diletta Leotta, pantalone aderente e che forme: fantastica – FOTO

Diletta Leotta continua a deliziare i suoi numerosissimi follower: la conduttrice ha messo in rete una foto mostruosa in cui indossa un pantalone nero strettissimo che valorizza le sue gambe.

Diletta Leotta è sicuramente una delle donne più desiderate in Italia. La conduttrice ha avuto finora una splendida carriera nel mondo del giornalismo calcistico e ha raggiunto una popolarità incredibile nel nostro paese. La siciliana ama far impazzire i suoi numerosissimi follower con scatti piccanti in cui spesso tende a nascondere ben poco del suo splendido corpo. Le sue curve sono letteralmente da infarto. La 29enne, poco fa, ha condiviso una foto spettacolare.

Diletta Leotta al parco, pantalone aderente: che donna!!