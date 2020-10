Elena Morali. Spiagge caraibiche e bikini da urlo: l’estate continua – FOTO

Elena Morali. L’ex pupa del programma di Enrico Papi mostra le sue forme conturbanti in una location esotica meravigliosa

Ironizza sulla location in cui si trova in questo momento la bellissima modella Elena Morali: “Domanda: indovina il luogo. Indizio: non è Ostia.” La ragazza infatti si trova in una non ben definita location esotica, spiagge bianche e sconfinate, mare da sogno. Presumibilmente è a Zanzibar dove sta continuando ad assaporare il gusto di un’estate ormai abbondantemente finita nel nostro paese.

Lei appare in splendida forma: curve rotonde da capogiro, lunghi capelli biondi lasciati cadere selvaggiamente sulle spalle e la felicità di ritrovarsi in un posto incontaminato, solitario, lasciando accantonate le preoccuazioni dei giorni nostri almeno per un attimo.

Tanti i commenti di approvazione al suo indirizzo: “Sei uno spettacolo, hai un fisico statuario”, “Meravigliosa, complimenti”, “Location bellissima, senza parole per la protagonista”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Giulia De Lellis risponde ad Andrea Damante: “Io ho la coscienza pulita”

Visualizza questo post su Instagram Domanda: indovina il luogo Indizio: non è Ostia 🤓 Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 23 Ott 2020 alle ore 10:49 PDT

Elena Morali è stata lanciata da Enrico Papi grazie al programma “La pupa e il secchione”. In un secondo momento partecipa al reality show “L’isola dei famosi” confermando la sua notorietà, un trampolino assicurato per lei.

Finita sulla cronaca rosa grazie ai suoi flirt. E’ stata fidanzata con Scintilla (comico di Colorado) per tanti anni. Adesso fa coppia con Luigi Mario Favoloso, ex Grande Fratello ed ex compagno di Nina Moric.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter