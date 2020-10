Federica Pellegrini e il triste momento per lo sport – FOTO

Federica Pellegrini, risultata positiva al Covid, posta una foto su Instagram con cuffia ed occhialini: nostalgia per la nuotatrice

Visualizza questo post su Instagram NO DAI 🥺 Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 25 Ott 2 020 alle ore 5:54 PDT

La campionessa di nuoto Federica Pellegrini, di recente risultata positiva al Covid, ha più volte espresso tutta la propria amarezza e frustrazione. Impossibilitata nel fare ciò che più ama – nuotare -, Federica aveva comunicato ai suoi followers il proprio stato d’animo attraverso delle stories Instagram.

La nuotatrice, proprio lo scorso lunedì, sarebbe dovuta partire per Budapest, gareggiando nella seconda tappa dell’Isl. La Pellegrini, che avrebbe dovuto guidare la sua squadra in veste di capitana, non ha potuto nascondere la profonda sofferenza.

