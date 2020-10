Grande Fratello Vip, lite folle nella casa: “Chi ti credi di essere?”. Guenda Goria ha accusato Enock di non essersi dissociato dalle parole di Mario Balotelli durante la puntata

Al Grande Fratello Vip questa sera è scoppiato il caos per un gioco che è stato fatto nella casa. I ragazzi si sono divisi in due parti, fingendo di essere maggiordomi e padroni di casa. Il gioco è stato interrotto quando Elisabetta ha detto che secondo lei questo gioco avrebbe potuto offendere qualcuno a casa. Enock ha dato ragione ad Elisabetta e questo ha turbato un po’ Guenda, che a tavola ha deciso di aprire un discorso di cui ancora nessuno aveva parlato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—> Tommaso Zorzi ubriaco si dichiara nella notte: “Mi sono innamorato di te”

Grande Fratello Vip, Guenda Goria contro Enock: “Non ti sei dissociato da tuo fratello”

Guenda ha fatto notare ad Enock che, come i maggiordomi e le cameriere dovrebbero sentirsi offesi da quello che è successo, anche le donne dovrebbero sentirsi offese da quello che ha detto Mario Balotelli in puntata a Dayane Mello. Qui Enock si è arrabbiato, e Guenda lo ha accusato di non essersi dissociato da quello che suo fratello ha detto. I ragazzi hanno cercato di calmare Enock, facendogli notare che Guenda ha espresso questo suo pensiero con calma e lui si è arrabbiato quando avrebbe dovuto come minimo dissociarsi dalla frase sessista che il fratello ha espresso.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Grande Fratello Andrea Zelletta nella bufera: insulti pesanti a Tommaso Zorzi

Sul web tutti si sono schierati dalla parte di Guenda e contro Enock, per il semplice fatto che, per quanto sia dolce il ragazzo, durante le liti si arrabbia troppo e non riesce ad affrontare una discussione con calma. Cosa succederà domani in puntata?