Justine Mattera si presenta senza reggiseno. Sensualità e bellezza in una FOTO

La bella showgirl Justine Mattera pubblica un nuovo scatto sensuale ed enigmatico che conquista i fan di Instagram. “Everything is so black and white to you”

Per lei lo sport è essenziale nella vita e si vede visto che quotidianamente si allena, praticando la corsa e il nuoto in piscina. Nonostante l’età non più giovanissima, la nativa di New York mette in mostra un corpo marmoreo, dotata com’è di una sensualità fuori dal comune.

La 48enne Justine Mattera continua a condividere su Instagram una serie di scatti da capogiro che la ritraggono spesso in tenuta ginnica: nelle stories infatti si trovava oggi ad Alessandria ma domani si recherà a Milano per assistere alla finale del Giro d’Italia.

Lei è testimonial per svariati brand di abbigliamento sportivo, ultimo tra tutti Rosti Italian Sportswear che indossa con assiduità, sia lei che la sua famiglia.

Justine Mattera, #beautifulcreatures su Instagram