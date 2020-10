La panacea di tutti i mali: conviene avere un gatto in casa

Il metodo del “gatto in casa” è la soluzione più efficace per alleviare tutti i mali dell’uomo: i dettagli della scoperta

Molto spesso alle malattie degenerative che riscontra il nostro organismo umano non c’è alcun rimedio. Neanche un soccorso in ospedale o un ricovero porterebbero benefici e aiuterebbero a sconfiggere i mali più gravi.

Secondo uno studio americano esiste un rimedio ben specifico e altrettanto efficace per porre fine a tutti gli “orrori” e i mali che mettono a repentaglio il “motore” del corpo umano. Si tratta di un metodo di guarigione piuttosto bizzarro, ma che dai dati statistici che si possono apprendere dal Center of Desease Control and Prevention è davvero infallibile!

La soluzione a tutti i problemi dunque sta nell’avere in casa un gatto, magari che faccia il gesto delle “fusa“, alimentando così, una sensazione di piacere davvero inaspettato per il funzionamento di tessuti, organi e ossa.

Avere un felino come il gatto, in giro per la casa può dunque portare benefici alquanto inattesi. Lo studio americano inoltre ha rivelato che l’animale domestico possiede quel “potere” di fare le fusa, che non può che essere la panacea di tutti i mali

Ma andiamo a scoprire quanti e quali sono i trattamenti nello specifico, affinchè convenga davvero avere un gatto che gira per la casa. Sempre secondo gli studiosi è stato dimostrato che il felino può curarci da ben 7 malattie.

Il gesto delle fusa provoca effetti benefici all’uomo, grazie alla frequenza che si assesta tra i 20 HZ e i 140 HZ del loro stridìo, paragonabile a quel lieve e dolce suono che le nostre nonne provocavano quando tessevano la lana.

Il sollievo più efficace non è solo la frequenza degli Hertz, grazie alla quale il gatto emette il suono. Lo stesso discorso varrebbe per tendiniti e infiammazioni dei muscoli in generale, che grazie a questa sorprendente “melodia” ritornerebbero ad essere sani.

Lo stridìio giornaliero del gatto che fa le fusa inoltre riduce circa del 40% il rischio di infarto. Inoltre l’armonia di questo suono aiuta l’uomo a rilassarsi, come se stesse ascoltando un brano di musica classica o jazz.

Infine è un ottimo rimedio contro l’insonnia, dunque stimola il cervello alla produzione della serotonina. Ed infine rappresenta un metodo efficace contro le condizioni di claustrofobia, alle quali va incontro il nostro organismo, come dispnea e attacchi d’ansia

